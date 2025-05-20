Трамп каже, що готовий "відступити" від переговорів між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп каже, що готовий "відступити" від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, його цитує CNN.

Американський президент розповів, що під час розмови з господарем Кремля Владіміром Путіним він спитав, коли той збирається "покласти край кровопролиттю" в Україні.

"Я сказав: "Коли ми покладемо край цьому кровопролиттю, цій кривавій бійні?" Це кривава бійня, і я вірю, що він хоче її закінчити", – зазначив він.

При цьому президент США також додав, що якщо він вважатиме, що не може допомогти, то "відступить" від переговорів.

На думку Трампа, в цьому питанні задіяні "дуже великі его".

"Я кажу вам, задіяні великі его, але я думаю, що щось стнеться. А якщо ні, я просто відступлю, і вони будуть змушені продовжувати", – сказав президент.

На запитання, чи просив він про зустріч з Путіним під час телефонної розмови, президент відповів, що "говорив з ним про це".

Трамп також заявляв, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війні проти України.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.