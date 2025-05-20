Глава МЗС Греції: Європі потрібно віднайти стійкість в умовах війни РФ проти України

Міністр закордонних справ Георгос Герапетрітіс вважає, що Європа переживає "кризу політичної ідентичності" на тлі розв’язаної РФ війни проти України.

Про це грецький міністр заявив в інтерв’ю AP, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що європейські країни страждають від певних "розбіжностей і конфліктів".

"Здається, що іноді ми забуваємо, які саме елементи об'єднали нас як європейців, і ми дійсно страждаємо від певних розбіжностей і конфліктів. А зараз ми переживаємо посттравматичний синдром після війни в Україні. Тому я вважаю, що Європі потрібно знову знайти свою стійкість та ідентичність", – сказав Герапетрітіс.

Він зазначив, що Греція підтримує Україну, оскільки вона відстоює верховенство права, суверенітет і територіальну цілісність.

Щодо санкцій ЄС і США проти Росії за вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Герапетрітіс вважає, що вони були лише частково успішними, оскільки Москва знайшла способи обійти їхній вплив.

Економічні санкції не стали "поворотним моментом для миру", додав він.

Нещодавно комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що вважає "дуже реалістичним сценарієм" війну Росії проти ЄС.

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