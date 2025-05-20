Глава МИД Греции: Европе нужно обрести устойчивость в условиях войны РФ против Украины

Министр иностранных дел Георгос Герапетритис считает, что Европа переживает "кризис политической идентичности" на фоне развязанной РФ войны против Украины.

Об этом греческий министр заявил в интервью AP, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что европейские страны страдают от определенных "разногласий и конфликтов".

"Кажется, что иногда мы забываем, какие именно элементы объединили нас как европейцев, и мы действительно страдаем от определенных разногласий и конфликтов. А сейчас мы переживаем посттравматический синдром после войны в Украине. Поэтому я считаю, что Европе нужно снова найти свою устойчивость и идентичность", – сказал Герапетритис.

Он отметил, что Греция поддерживает Украину, поскольку она отстаивает верховенство права, суверенитет и территориальную целостность.

Относительно санкций ЕС и США против России за вторжение в Украину в феврале 2022 года, Герапетритис считает, что они были лишь частично успешными, поскольку Москва нашла способы обойти их влияние.

Экономические санкции не стали "поворотным моментом для мира", добавил он.

Недавно комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в интервью "Европейской правде" заявил, что считает "очень реалистичным сценарием" войну России против ЕС.

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