Трамп рассказал о "красной линии" в своей голове относительно переговоров между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него в голове есть "красная линия", переход через которую заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и РФ.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

У американского президента спросили, есть ли у него "красная линия", которая заставит отступить от мирного процесса, на что тот ответил: "Да, в моей голове, но я не собираюсь об этом объявлять".

Он снова повторил, что США "не должны были ввязываться в эту войну", "и нам было бы гораздо лучше, если бы мы этого не сделали".

"Поэтому я думаю, что у меня есть определенный предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры", – сказал Трамп.

Трамп также заявлял, что готов "отступить" от участия в переговорах между Украиной и РФ, если будет видеть, что прогресса нет.

При этом он отказался вводить новые санкции против России, потому что, по его мнению,"есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были "неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.