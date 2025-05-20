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Пісторіус розповів, як бачить рух до 5% ВВП на оборону

Новини — Вівторок, 20 травня 2025, 11:17 — Марія Ємець

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що європейські країни однозначно не зможуть різко наростити свої витрати на оборону до озвучених Трампом 5% ВВП і йдеться про перспективу 5-7 років. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком засідання Ради ЄС з оборони 20 травня.

Пісторіус зазначив, що питання про різке нарощування витрат на оборону до 5% ВВП не може відбутися за рік. 

"План полягає у тому, щоб досягти цього за 5-7 років, збільшуючи витрати щорічно на 0,2%", – сказав він.

Міністр продовжив, що вважає за краще акцентувати на виконанні критеріїв НАТО з точки зору спроможностей збройних сил.  

"Це набагато важливіше, і також досить затратно. І якщо ми це будемо робити (...), це в усіх аспектах краще та більш вартує роботи, аніж просто говорити про 3,5%, 4% чи 5%. Я переконаний, що ми не зможемо досягти всього цього з 3% – але це шлях, який ми маємо пройти. І найважливіше – почати йти ним", – зазначив міністр оборони Німеччини. 

Він розповів, що посилення допомоги Україні та зміцнення обороноздатності Європи будуть двома ключовими темами зустрічі

Також Пісторіус прокоментував розмову президента США Дональда Трампа з кремлівським очільником Владіміром Путіним – на його думку, вона продемонструвала, що Росія не готова йти на жодні поступки.

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