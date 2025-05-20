Писториус рассказал, как видит движение к 5% ВВП на оборону

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что европейские страны однозначно не смогут резко нарастить свои расходы на оборону до озвученных Трампом 5% ВВП, и речь идет о перспективе 5-7 лет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом заседания Совета ЕС по обороне 20 мая.

Писториус отметил, что вопрос о резком наращивании расходов на оборону до 5% ВВП не может быть решен за год.

"План состоит в том, чтобы достичь этого за 5-7 лет, увеличивая расходы ежегодно на 0,2%", – сказал он.

Министр продолжил, что считает лучшим акцентировать внимание на выполнении критериев НАТО с точки зрения возможностей вооруженных сил.

"Это гораздо важнее, и также достаточно затратно. И если мы будем это делать (...), это во всех аспектах лучше и более стоит работы, чем просто говорить о 3,5%, 4% или 5%. Я убежден, что мы не сможем достичь всего этого с 3% – но это путь, который мы должны пройти. И самое важное – начать идти по нему", – отметил министр обороны Германии.

Он рассказал, что усиление помощи Украине и укрепление обороноспособности Европы будут двумя ключевыми темами встречи.

Также Писториус прокомментировал разговор президента США Дональда Трампа с кремлевским главой Владимиром Путиным – по его мнению, он продемонстрировал, что Россия не готова идти на какие-либо уступки.