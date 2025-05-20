Антиісламського активіста Томмі Робінсона достроково звільнять із в'язниці у Британії

Британський антиісламський активіст Стівен Якслі-Леннон, відомий як Томмі Робінсон, домігся скорочення свого 18-місячного терміну під вартою – тепер він вийде з в’язниці протягом тижня.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Якслі-Леннона ув’язнили в жовтні після того, як він визнав, що порушив судову заборону, яка забороняла йому повторювати неправдиві звинувачення проти сирійського біженця, який раніше виграв справу проти нього про наклеп.

Головний юридичний радник уряду Британії подав позов проти Якслі-Леннона через його коментарі в онлайн-інтерв’ю та в документальному фільмі під назвою "Silenced".

Суддя, який виносив вирок, постановив, що чотири місяці з 18-місячного терміну (половину якого він мав відбути у в’язниці) можуть бути скасовані, якщо Якслі-Леннон вживе заходів для видалення фільму "Silenced" зі своїх сторінок у соцмережах і з інших онлайн-платформ.

Адвокат Якслі-Леннона, Алекс Ді Франческо, заявив у Високому суді Лондона, що "Silenced" вже видалено з облікових записів, якими керує його клієнт, і що надіслано запити про видалення інтерв’ю, в яких Якслі-Леннон повторював наклепницькі твердження.

Відтак суддя Джеремі Джонсон постановив, що Якслі-Леннон "спокутував" свою неповагу до суду, тому його дата звільнення – 26 липня – буде перенесена на 26 травня.

Нагадаємо, у жовтні антимігрантські протестувальники та антирасистські демонстранти провели у Лондоні великі мітинги, які пройшли мирно на тлі посиленої поліцейської операції, спрямованої на запобігання сутичкам між ворогуючими групами.

Того дня кілька тисяч людей долучилися до націоналістичного мітингу "Об'єднаймо Королівство" біля парламенту, організованого Якслі-Ленноном.

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