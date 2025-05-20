Антиисламского активиста Томми Робинсона досрочно освободят из тюрьмы в Британии

Британский антиисламский активист Стивен Яксли-Леннон, известный как Томми Робинсон, добился сокращения своего 18-месячного срока под стражей – теперь он выйдет из тюрьмы в течение недели.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Яксли-Леннона заключили в тюрьму в октябре после того, как он признал, что нарушил судебный запрет, запрещавший ему повторять ложные обвинения против сирийского беженца, который ранее выиграл дело против него о клевете.

Главный юридический советник правительства Великобритании подал иск против Яксли-Леннона из-за его комментариев в онлайн-интервью и в документальном фильме под названием "Silenced".

Судья, вынесший приговор, постановил, что четыре месяца из 18-месячного срока (половину которого он должен был отбыть в тюрьме) могут быть отменены, если Яксли-Леннон примет меры для удаления "Silenced" со своих страниц в соцсетях и с других онлайн-платформ.

Адвокат Яксли-Леннона, Алекс Ди Франческо, заявил в Высоком суде Лондона, что "Silenced" уже удалено из учетных записей, которыми управляет его клиент, и что отправлены запросы об удалении интервью, в которых Яксли-Леннон повторял клеветнические утверждения.

В результате судья Джереми Джонсон постановил, что Яксли-Леннон "искупил" свое неуважение к суду, поэтому дата его освобождения – 26 июля – будет перенесена на 26 мая.

Напомним, в октябре антимигрантские протестующие и антирасистские демонстранты провели в Лондоне крупные митинги, которые прошли мирно на фоне усиленной полицейской операции, направленной на предотвращение столкновений между враждующими группами.

В тот день несколько тысяч человек присоединились к националистическому митингу "Объединим Королевство" возле парламента, организованному Яксли-Ленноном.

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