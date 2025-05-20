МЗС Литви: енергетичні санкції проти РФ здатні змусити Путіна припинити вогонь

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що санкції проти Росії в енергетичній галузі здатні змусити очільника Кремля Владіміра Путіна припинити вогонь.

Про це він заявив в інтерв’ю для "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Будріс вважає, що ЄС повинен зупинити основні надходження до бюджету Росії та їхнього військового апарату, джерело яких – "в експорті газу, нафти та скрапленого природного газу".

Дипломат Литви впевнений, що Європа "повинна припинити імпортувати принаймні скраплений природний газ".

Відповідаючи на запитання, чи не спричинить такий крок шоку для європейської економіки, міністр сказав, що Європейська комісія вже підготувала план, який передбачає поступову відмову від залежності від російського експорту.

"По-друге, ми все ще можемо використовувати позитивну співпрацю між США та Європою, щоб Європа отримала альтернативне джерело природного газу", – зауважив він.

Будріс навів приклад Литви як першої з країн ЄС, що припинила використання російського скрапленого природного газу завдяки "альтернативі, яка надійшла зі США".

"Це спрацювало для нас. Альтернативи є, і міжнародний ринок може з цим впоратися. Ми знаємо, що у США є додаткові експортні потужності, ми повинні їх використовувати. І саме зараз час це робити та співпрацювати між США та Європейським Союзом", – додав очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, ЄС у вівторок, 20 травня, схвалив новий пакет санкцій проти Росії, який став 17 за рахунком після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Пакет зачепить майже 200 суден "тіньового флоту" Росії, а також нові заходи стосуються гібридних загроз і прав людини.

Як писала "ЄвроПравда", 18-й пакет санкцій проти Росії, роботу над яким вже розпочали у ЄС, крім російських банків, може містити обмеження проти банків держав з-поза Євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію.