МИД Литвы: энергетические санкции против РФ могут заставить Путина прекратить огонь

Министр иностранных дел Литвы Кастутис Будрис считает, что санкции против России в энергетической сфере способны заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить огонь.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Будрис считает, что ЕС должен остановить основные поступления в бюджет России и ее военного аппарата, источник которых – "в экспорте газа, нефти и сжиженного природного газа".

Литовский министр уверен, что Европа "должна прекратить импорт по крайней мере сжиженного природного газа".

Отвечая на вопрос, не вызовет ли такой шаг шок для европейской экономики, министр сказал, что Европейская комиссия уже подготовила план, который предусматривает постепенный отказ от зависимости от российского экспорта.

"Во-вторых, мы все еще можем использовать сотрудничество между США и Европой, чтобы Европа получила альтернативный источник природного газа", – отметил он.

Будрис привел пример Литвы как первой из стран ЕС, которая прекратила использование российского сжиженного природного газа благодаря "альтернативе, поступившей из США".

"Это сработало для нас. Альтернативы есть, и международный рынок может с этим справиться. Мы знаем, что у США есть дополнительные экспортные мощности, мы должны их использовать. И именно сейчас время это делать и сотрудничать между США и Европейским Союзом", – добавил глава литовского МИД.

Напомним, ЕС во вторник, 20 мая, одобрил новый пакет санкций против России, ставший 17-м по счету после начала полномасштабного вторжения в Украину. Пакет затронет почти 200 судов "теневого флота" России, а также новые меры касаются гибридных угроз и прав человека.

Как писала "ЕвроПравда", 18-й пакет санкций против России, работа над которым уже началась в ЕС, кроме российских банков, может содержать ограничения против банков государств из-за пределов Евросоюза, которые поддерживают российскую оборонную промышленность и армию.