Зеленський зустрівся з кронпринцом Норвегії, який вперше відвідує Україну

Президент України Володимир Зеленський прийняв у Києві кронпринца Норвегії Хокона, який вперше відвідує Україну.

Про це він розповів у своєму X, пише "Європейська правда".

Зеленський повідомив про зустріч та зазначив, що візит кронпринца в Україну почався з відвідин реабілітаційного центру в Ірпені, де українські військові відновлюються після поранень.

"Під час зустрічі говорили про посилення енергетичної стійкості. Цінуємо 450 мільйонів доларів – внесок Норвегії в енергетичну безпеку України. Окремо поспілкувалися про зміцнення культурних звʼязків між нашими країнами та інвестиції в оборонній сфері. В усіх напрямах маємо сильний потенціал", – зазначив президент.

"Дякую Норвегії та норвезькому народу за постійну підтримку України", – додав він.

I met with Crown Prince Haakon of Norway. The Crown Prince began his first visit to Ukraine by visiting a rehabilitation center in Irpin. I am grateful for this meaningful gesture of attention and support for our people.



During the meeting, we discussed strengthening energy…