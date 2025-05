Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии, впервые посетившим Украину

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве кронпринца Норвегии Хокона, который впервые посещает Украину.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил о встрече и отметил, что визит кронпринца в Украину начался с посещения реабилитационного центра в Ирпене, где украинские военные восстанавливаются после ранений.

"Во время встречи говорили об усилении энергетической устойчивости. Ценим 450 миллионов долларов – вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины. Отдельно пообщались об укреплении культурных связей между нашими странами и инвестициях в оборонную сферу. Во всех направлениях у нас есть сильный потенциал", – отметил президент.

"Благодарю Норвегию и норвежский народ за постоянную поддержку Украины", – добавил он.

I met with Crown Prince Haakon of Norway. The Crown Prince began his first visit to Ukraine by visiting a rehabilitation center in Irpin. I am grateful for this meaningful gesture of attention and support for our people.



During the meeting, we discussed strengthening energy… pic.twitter.com/a58cchHvzR