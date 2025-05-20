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Зеленский встретился с кронпринцем Норвегии, впервые посетившим Украину

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Новости — Вторник, 20 мая 2025, 15:12 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве кронпринца Норвегии Хокона, который впервые посещает Украину.

Об этом он рассказал в своем X, пишет "Европейская правда".

Зеленский сообщил о встрече и отметил, что визит кронпринца в Украину начался с посещения реабилитационного центра в Ирпене, где украинские военные восстанавливаются после ранений.

"Во время встречи говорили об усилении энергетической устойчивости. Ценим 450 миллионов долларов – вклад Норвегии в энергетическую безопасность Украины. Отдельно пообщались об укреплении культурных связей между нашими странами и инвестициях в оборонную сферу. Во всех направлениях у нас есть сильный потенциал", – отметил президент.

"Благодарю Норвегию и норвежский народ за постоянную поддержку Украины", – добавил он. 

Напомним, кронпринц Хокон прибыл в Украину утром 20 мая. Кроме упомянутого реабилитационного центра, он посетил также место ожесточенных боев в Мощуне. Вместе с кронпринцем прибыл также министр энергетики.

Это первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину за время полномасштабной войны и в целом с 2008 года, когда в Киеве гостила кронпринцесса Метте-Марит.

Напомним, в апреле правительство Норвегии одобрило увеличение помощи Украине в 2025 году до почти 8 млрд долларов.

Также с апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.

Кроме того, Норвегия продолжает помогать с эвакуацией из Украины тяжелобольных пациентов, нуждающихся в спецтранспорте.

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