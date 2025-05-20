Туск: Путін і Лукашенко й далі збирають мігрантів на польському кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про нестабільну ситуацію на кордоні з Білоруссю і попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Туск, виступаючи з трибуни Сейму, заявив, що ситуація на східному кордоні Польщі напружена.

"Путін і Лукашенко збирають мігрантів на кордоні з Польщею. Ми хочемо, щоб наш кордон був непроникним на всьому шляху", – сказав він.

Він заявив, що ця ситуація є наслідком, серед іншого, урядів його попередників.

"Якби "Право і справедливість" правила на рік довше, було б на мільйон мігрантів більше – з африканських і арабських країн (...). Золоті часи контрабандистів закінчилися з урядами "ПіС", – стверджує він.

"У нас є проблема, яку ми вирішуємо (...). У нас є ініціативи, спрямовані на припинення нелегальної міграції в зародку – для тих, хто хоче змінити місце проживання і вибирає маршрут через Польщу. Йдеться не лише про відмову у прийнятті заяв про надання притулку", – зазначив Туск.

У цьому контексті прем'єр-міністр попросив дозволу на подальше тимчасове призупинення права на притулок.

"Якщо існує таке поняття, як загроза культурного конфлікту, а саме з цим сьогодні стикаються західноєвропейські країни, то це пов'язано з припливом людей, які походять з різних культур. Часто також сповідують іншу релігію. І хоча це не всім може подобатися, роль держави полягає в тому, щоб не ставити під загрозу базові соціальні структури і традиції", – сказав він.

Нагадаємо, уряд Польщі наприкінці березня прийняв постанову про тимчасове обмеження права на звернення за міжнародним захистом.

Це сталося після того, як президент Анджей Дуда оголосив про підписання закону про обмеження права на притулок

Призупинення надання притулку є останнім етапом жорсткої міграційної політики Польщі, яку вона веде у відповідь на гібридний тиск з боку Білорусі.

У 2021 році десятки тисяч людей намагалися перетнути кордон Польщі з Білоруссю, яка скерувала їх туди у відповідь на запроваджені проти Мінська санкції.