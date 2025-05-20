У Британії засудили єгиптянина до 25 років за контрабанду мігрантів до Італії

У вівторок, 20 травня, лондонський суд засудив громадянина Єгипту до 25 років позбавлення волі за організацію контрабанди людей з Північної Африки до Італії.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Ахмед Ебід, який прибув до Великої Британії в жовтні 2022 року після перетину Ла-Маншу на невеликому човні, визнав себе винним у злочинній змові з метою сприяння незаконній міграції під час розгляду справи у кримінальному суді Саутворка.

Суддя зазначив, що Ебід відігравав головну роль в організованому злочинному угрупованні та що його "головною мотивацією було збагачення" через торгівлю людьми.

Як зазначається, після прибуття до Британії та до червня 2023 року, 42-річний чоловік був причетний щонайменше до семи окремих випадків незаконних переправ у рамках операції вартістю близько 16 млн доларів, під час яких 3 781 особу, зокрема дітей, було доставлено з Північної Африки до італійських вод.

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії повідомило, що деякі з тих, хто незаконно потрапив до країни, розповіли, що Ебід наказував своєму спільнику вбивати та скидати в море кожного, у кого на борту виявлять мобільний телефон.

"Він користувався відчаєм мігрантів, щоб переправляти їх через Середземне море на човнах-пастках", – сказав Жак Бір, представник агентства.

У одному з випадків, 25 жовтня 2022 року, італійська влада врятувала понад 640 людей, які намагалися перетнути Середземне море на дерев’яному човні. Судно було доставлено до порту на Сицилії, де також було виявлено два тіла.

"Вразливі люди здійснювали тривалі морські подорожі на непридатних для цього рибальських човнах, абсолютно не пристосованих для перевезення такої кількості пасажирів", – заявив Тім Бертон, спеціальний прокурор Коронної прокуратури.

Італія стала першою європейською державою, яка відкрила два центри тимчасового утримання мігрантів – в Албанії. Цей план був заблокований італійськими судами, однак вже у квітні італійська влада передала 40 мігрантів, які не мали дозволу на перебування в країні, до італійських центрів утримання.

Лейбористський британський уряд Кіра Стармера, який перебуває під тиском популярності антиміграційної популістської партії Reform UK, днями оголосив про радикальну реформу імміграційної системи Британії.