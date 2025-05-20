В Британии приговорили египтянина к 25 годам за контрабанду мигрантов в Италию

Во вторник, 20 мая, лондонский суд приговорил гражданина Египта к 25 годам лишения свободы за организацию контрабанды людей из Северной Африки в Италию.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Ахмед Эбид, который прибыл в Великобританию в октябре 2022 года после пересечения Ла-Манша на небольшой лодке, признал себя виновным в преступном сговоре с целью содействия незаконной миграции во время рассмотрения дела в уголовном суде Саутворка.

Судья отметил, что Эбид играл главную роль в организованной преступной группировке и что его "главной мотивацией было обогащение" за счет торговли людьми.

Как отмечается, после прибытия в Великобританию и до июня 2023 года 42-летний мужчина был причастен как минимум к семи отдельным случаям незаконных переправ в рамках операции стоимостью около 16 млн долларов, в ходе которых 3 781 человек, в том числе дети, были доставлены из Северной Африки в итальянские воды.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что некоторые из тех, кто незаконно попал в страну, рассказали, что Эбид приказывал своему сообщнику убивать и сбрасывать в море каждого, у кого на борту обнаружат мобильный телефон.

"Он пользовался отчаянием мигрантов, чтобы переправлять их через Средиземное море на лодках-ловушках", – сказал Жак Бир, представитель агентства.

В одном из случаев, 25 октября 2022 года, итальянские власти спасли более 640 человек, которые пытались пересечь Средиземное море на деревянной лодке. Судно было доставлено в порт на Сицилии, где также были обнаружены два тела.

"Уязвимые люди совершали длительные морские путешествия на непригодных для этого рыбацких лодках, абсолютно не приспособленных для перевозки такого количества пассажиров", – заявил Тим Бертон, специальный прокурор Королевской прокуратуры.

Италия стала первым европейским государством, которое открыло два центра временного содержания мигрантов – в Албании. Этот план был заблокирован итальянскими судами, однако уже в апреле итальянские власти передали 40 мигрантов, не имевших разрешения на пребывание в стране, в итальянские центры содержания.

Лейбористское британское правительство Кира Стармера, находящееся под давлением популярности антимиграционной популистской партии Reform UK, на днях объявило о радикальной реформе иммиграционной системы Великобритании.