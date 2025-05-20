Истребители НАТО несколько раз сопровождали самолеты РФ на прошлой неделе

На прошлой неделе истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщило Министерство обороны Литвы, передает "Европейская правда".

12 мая истребители воздушной полиции НАТО поднимались в воздух для идентификации самолета Ил-20, который направлялся в международном воздушном пространстве с материковой части России в Калининградскую область РФ.

Полет осуществлялся с выключенным радиолокационным транспондером, без поданного плана полета, но с поддержанием радиосвязи с Региональным центром управления воздушным движением (RSVC).

В тот же день истребители воздушной полиции НАТО также поднимались в воздух для идентификации самолета Су-30СМ, который направлялся из Калининградской области РФ в материковую часть РФ. Полет осуществлялся с выключенным транспондером, без плана полета и без поддержания радиосвязи с RSVC.

На следующий день истребители НАТО снова поднимались в воздух для идентификации самолета Су-30СМ, который направлялся в международном воздушном пространстве из материковой части РФ в другую часть материка.

Полет происходил с выключенным транспондером, без плана полета и без радиосвязи с RSVC.

Также в тот же день истребители НАТО еще раз поднимались в воздух для идентификации самолета Су-30СМ, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области РФ в материковую часть РФ.

Полет проходил с включенным транспондером, без поданного плана полета и без поддержания связи с RSVC.

Напомним, в апреле российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Польши.

13 мая истребитель Су-35 Военно-воздушных сил России нарушил воздушное пространство Эстонии в районе полуострова Юминда. Как выяснилось позже, он сопровождал танкер "теневого флота" РФ с нефтью, который направлялся в Россию и находится под санкциями Великобритании.