Туск та Зеленський поспілкувалися щодо майбутніх санкцій проти РФ
Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поспілкувалися щодо зусиль з метою введення нових санкцій проти Росії.
Про це Туск написав у Х у середу, 21 травня, передає "Європейська правда".
Польський прем’єр розповів, що під час телефонної розмови Зеленський поінформував його про останні переговори щодо припинення вогню та умови майбутнього миру, а також про зусилля з метою введення нових санкцій проти Росії.
"У цьому процесі надзвичайно важлива участь Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Сполучених Штатів", – заявив Туск.
Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.
У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.
Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.