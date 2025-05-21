Туск та Зеленський поспілкувалися щодо майбутніх санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск поспілкувалися щодо зусиль з метою введення нових санкцій проти Росії.

Про це Туск написав у Х у середу, 21 травня, передає "Європейська правда".

Польський прем’єр розповів, що під час телефонної розмови Зеленський поінформував його про останні переговори щодо припинення вогню та умови майбутнього миру, а також про зусилля з метою введення нових санкцій проти Росії.

"У цьому процесі надзвичайно важлива участь Польщі, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Сполучених Штатів", – заявив Туск.

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.

Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.