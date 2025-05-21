Туск и Зеленский пообщались о будущих санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск пообщались об усилиях по введению новых санкций против России.

Об этом Туск написал в Х в среду, 21 мая, передает "Европейская правда".

Польский премьер рассказал, что во время телефонного разговора Зеленский проинформировал его о последних переговорах по прекращению огня и условиях будущего мира, а также об усилиях по введению новых санкций против России.

"В этом процессе чрезвычайно важно участие Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Соединенных Штатов", – заявил Туск.

Как известно, 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, а также отдельные санкции за использование химического оружия против Украины.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизирующую деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.

Эти санкции являются одним из серии пакетов, которые готовили для утверждения 20 мая.