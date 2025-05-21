Молдова розширює список країн, де діаспора може голосувати поштою

Молдова розширює список країн, де молдовани зможуть надсилати поштою свої голоси для участі у виборах у Молдові.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

21 травня уряд Молдови схвалив ініціативу депутатів від керівної партїі "Дія і солідарність" щодо розширення переліку країн, де можливе поштове голосування.

"Діаспора відіграє дуже важливу роль для Молдови та її розвитку. Тож наш обов’язок – спрощувати участь у голосуванні", – зазначив прем’єр-міністр Дорін Речан.

Перше застосування голосування поштою відбулося на президентських виборах 2024 року та референдумі щодо вступу у ЄС – для діаспори у США, Канаді, Норвегії, Ісландії, Швеції та Фінляндії. Законопроєкт пропонує розширити перелік – зокрема, до нього додадуть Японію та Австралію.

У 2024 році поштовим голосування скористались близько 1800 виборців (але не всі потім скористались надісланим бюлетенем). Окрім бюлетеня, у конверт виборець вкладав "заяву про відповідальність", де декларував таємність голосування.

Країни обрали за такими критеріями як великі відстані до виборчої дільниці, досвід країни проживання в організації голосування поштою та надійність поштових послуг.

Організовувати опцію поштового голосування не стали у країнах, які не мають з Молдовою дипломатичних відносин, перебувають у стані війни або не дотримуються міжнародних стандартів у виборчій сфері.

Зазначимо, серед молдовської діаспори особливо велика підтримка Маї Санду та її партії, тож ці голоси вкрай важливі для неї перед парламентськими виборами 2025 року, що можуть стати вирішальними для подальшого курсу Молдови – і стратегічно важливі також для України.