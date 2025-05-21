Молдова расширяет список стран, где диаспора может голосовать по почте

Молдова расширяет список стран, где молдаване смогут отправлять по почте свои голоса для участия в выборах в Молдове.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

21 мая правительство Молдовы одобрило инициативу депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" о расширении перечня стран, где возможно почтовое голосование.

"Диаспора играет очень важную роль для Молдовы и ее развития. Поэтому наша обязанность – упрощать участие в голосовании", – отметил премьер-министр Дорин Речан.

Первое применение голосования по почте состоялось на президентских выборах 2024 года и референдуме о вступлении в ЕС – для диаспоры в США, Канаде, Норвегии, Исландии, Швеции и Финляндии. Законопроект предлагает расширить перечень – в частности, в него добавят Японию и Австралию.

В 2024 году почтовым голосованием воспользовались около 1800 избирателей (но не все затем воспользовались присланным бюллетенем). Кроме бюллетеня, в конверт избиратель вкладывал "заявление об ответственности", где заверял в соблюдении тайны голосования.

Страны выбрали по таким критериям, как большие расстояния до избирательного участка, опыт страны проживания в организации голосования по почте и надежность почтовых услуг.

Организовывать опцию почтового голосования не стали в странах, которые не имеют с Молдовой дипломатических отношений, находятся в состоянии войны или не соблюдают международные стандарты в избирательной сфере.

Отметим, что среди молдавской диаспоры особенно велика поддержка Майи Санду и ее партии, поэтому эти голоса крайне важны для нее перед парламентскими выборами 2025 года, которые могут стать решающими для дальнейшего курса Молдовы – и стратегически важны также для Украины.