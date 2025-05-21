З фракції ультраправої румунської Партії молоді вийшли ще 6 депутатів

Шестеро членів ультраправої Партії молоді в парламенті Румунії заявили про вихід з лав фракції та політсили.

Про це повідомляє Hotnews.ro, пише "Європейська правда".

Шестеро членів фракції Партії молоді заявили, що виходять з її лав через те, що політика партії не відповідає їхнім цінностям і баченню.

Разом з ними кількість депутатів, які вийшли з політсили після її проходження до парламенту у грудні 2024 року, досягла 10 осіб, а чисельність фракції скорочується до 14. Втім, цього ще достатньо, щоб Партія молоді мала фракцію (нижня межа – 10 мандатів). Заяви про вихід депутатів зачитали на пленарному засіданні у середу.

У листі, де вони пояснюють своє рішення, депутати заявили, що "ідеї, якими керувався проєкт, більше не поважають, а напрямок, який взяло поточне керівництво, суттєво відхилився від початкових обіцянок", засудивши, зокрема, "істерію та екстремістські позиції".

Лідерка партії Анамарія Гавріле назвала рішення однопартійців "втечею після виборів" і заявила, що вони пішли у парламент "не за ідеї, а з особистих інтересів".

"Вони грали свою виставу стільки, скільки їм було вигідно, а тепер, коли боротьба стає важкою, вони скидають маски і демонструють своє справжнє обличчя", – прокоментувала вона.

Нагадаємо, Партія молоді діє скоординовано з ультраправими "Альянсом за об'єднання румунів" (AUR) Джордже Сіміона і рухом "SOS Румунія" одіозної Діани Шошоаке.

Як відомо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосували за Дана.

Сіміон визнав свою поразку, проте все одно намагається оскаржити результат виборів.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.