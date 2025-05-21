Из фракции ультраправой румынской Партии молодежи вышли еще 6 депутатов

Шестеро членов ультраправой Партии молодежи в парламенте Румынии заявили о выходе из рядов фракции и политсилы.

Об этом сообщает Hotnews.ro, пишет "Европейская правда".

Шестеро членов фракции Партии молодежи заявили, что выходят из ее рядов из-за того, что политика партии больше не соответствует их ценностям и видению.

Вместе с ними количество депутатов, вышедших из политсилы после ее прохождения в парламент в декабре 2024 года, достигло 10 человек, а численность фракции сокращается до 14. Впрочем, этого еще достаточно, чтобы Партия молодежи имела фракцию (нижний предел – 10 мандатов).

Заявления о выходе депутатов зачитали на пленарном заседании в среду.

В письме, где они объясняют свое решение, депутаты заявили, что "идеи, которыми руководствовался проект, больше не уважают, а направление, которое взяло текущее руководство, существенно отклонилось от первоначальных обещаний", осудив, в частности, "истерию и экстремистские позиции".

Лидер партии Анамария Гавриле назвала решение однопартийцев "бегством после выборов" и заявила, что они пошли в парламент "не за идеи, а из личных интересов".

"Они играли свой спектакль столько, сколько им было выгодно, а теперь, когда борьба становится тяжелой, они сбрасывают маски и демонстрируют свое истинное лицо", – прокомментировала она.

Напомним, Партия молодежи действует скоординированно с ультраправыми "Альянсом за объединение румын" (AUR) Джордже Симиона и движением "SOS Румыния" одиозной Дианы Шошоаке.

Как известно, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовали за Дана.

Симион признал свое поражение, однако все равно пытается оспорить результаты выборов.

О новом президенте Румынии подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Враг застройщиков, мэр столицы, олимпиец. Кто такой Никушор Дан, новый президент Румынии.