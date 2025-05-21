Французькі ультраправі підтримали Сіміона, який хоче скасування виборів президента Румунії

Голова французької ультраправої партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла заявив про іноземне втручання у вибори президента Румунії, де програв крайній правий кандидат Джордже Сіміон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Зазнавши поразки у другому турі президентських виборів Румунії, лідер ультраправої партії AUR Сіміон оголосив про намір подати апеляцію до Конституційного суду з метою скасування результатів голосування.

Він заявив, що вибори були сфальсифіковані, і посилається на "зовнішнє втручання", зокрема з боку Франції.

Його заяви підтримав голова "Національного об'єднання" Жордан Барделла, який у середу засудив те, що він назвав "втручанням Франції" або принаймні "французьких виборних посадовців".

Йдеться про голову ліберальної єврогрупи Renew Europe Валері Аєр, яка під час виборчої кампанії в Румунії організовувала зустрічі, щоб "заохотити румунську діаспору у Франції взяти участь у виборах".

Водночас Барделла обережніше прокоментував слова засновника Telegram Павла Дурова, який стверджував, що французька розвідка нібито вимагала від месенджера обмежити румунські консервативні голоси.

"Я був би обережним, не висуваючи звинувачень проти французького посадовця без доказів", – сказав глава ультраправої партії Франції, але додав, що підтримує "розслідування" слів Дурова.

Нагадаємо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосували за Дана.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.