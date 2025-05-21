Французские ультраправые поддержали Симиона, который хочет отмены выборов президента Румынии

Председатель французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил об иностранном вмешательстве в выборы президента Румынии, где проиграл крайне правый кандидат Джордже Симион.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Потерпев поражение во втором туре президентских выборов в Румынии, лидер ультраправой партии AUR Симион объявил о намерении подать апелляцию в Конституционный суд с целью отмены результатов голосования.

Он заявил, что выборы были фальсифицированы, и ссылается на "внешнее вмешательство", в частности со стороны Франции.

Его заявления поддержал председатель "Национального объединения" Жордан Барделла, который в среду осудил то, что он назвал "вмешательством Франции" или по крайней мере "французских выборных должностных лиц".

Речь идет о главе либеральной еврогруппы Renew Europe Валери Айер, которая во время избирательной кампании в Румынии организовывала встречи, чтобы "поощрить румынскую диаспору во Франции принять участие в выборах".

В то же время Барделла более осторожно прокомментировал слова основателя Telegram Павла Дурова, который утверждал, что французская разведка якобы требовала от мессенджера ограничить румынские консервативные голоса.

"Я был бы осторожен, не выдвигая обвинений против французского чиновника без доказательств", – сказал глава ультраправой партии Франции, но добавил, что поддерживает "расследование" слов Дурова.

Напомним, либеральный мэр Бухареста Никушор Дан по итогам второго тура президентских выборов 18 мая победил кандидата ультраправых Джордже Симиона. Голосование ознаменовалось беспрецедентной мобилизацией румынской диаспоры, на зарубежных участках почти по всему миру большинство проголосовали за Дана.

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