У Німеччині 14-річний хлопець знайшов оленя і приніс його до школи

14-річний підліток у німецькій землі Баварія знайшов оленя і взяв його із собою до школи.

Про незвичайний випадок розповіло Spiegel, пише "Європейська правда".

Підліток по дорозі до школи знайшов оленя і, ймовірно, сів разом із ним у шкільний автобус. Достеменно невідомо, як тварина опинилась на самоті.

Фото: DPA

У школі вчителі звернули увагу на тварину й повідомили поліцію. Ті своєю чергою звернулись до зоозахисників, які прибули до школи і забрали оленя.

Матір тварини знайти не вдалось.

Тим часом поліція Баварії перевіряє, чи може інцидент бути кваліфікованим як браконьєрство і мати для підлітка кримінальні наслідки.

Представник поліції у коментарі ЗМІ наголосив, що благополуччя оленяти "ніколи не було під загрозою".

Тим часом у польському гірськолижному курорті Закопане зростає стурбованість через оленів, які дедалі частіше приходять безпосередньо у місто і не бояться людей.