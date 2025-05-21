В Германии 14-летний парень нашел олененка и принес его в школу

14-летний подросток в немецкой земле Бавария нашел олененка и взял его с собой в школу.

Об необычном случае рассказал Spiegel, пишет "Европейская правда".

Подросток по дороге в школу нашел олененка и, вероятно, сел вместе с ним в школьный автобус. Точно неизвестно, как животное оказалось в одиночестве.

Фото: DPA

В школе учителя обратили внимание на животное и сообщили в полицию. Те, в свою очередь, обратились к зоозащитникам, которые прибыли в школу и забрали олененка.

Мать животного найти не удалось.

Между тем полиция Баварии проверяет, может ли инцидент быть квалифицирован как браконьерство и иметь для подростка уголовные последствия.

Представитель полиции в комментарии СМИ подчеркнул, что благополучие олененка "никогда не было под угрозой".

Между тем в польском горнолыжном курорте Закопане растет беспокойство из-за оленей, которые все чаще приходят прямо в город и не боятся людей.