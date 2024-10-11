На відомому гірському курорті Польщі стурбовані через оленів, які приходять гуляти у місто

У польському місті Закопане, яке є відомим гірськолижним курортом, зростає стурбованість через оленів, які дедалі частіше приходять безпосередньо у місто і не бояться людей.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Останнім часом почастішали випадки, коли олені з довколишніх лісів заходять безпосередньо у місто і гуляють вулицями.

Так, 10 жовтня великий самець-олень гуляв у самісінькому центрі Закопаного (вул. Круповки) та зовсім не переймався великою кількістю людей навколо. Оленя супроводжувала поліція.

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Перед тим наприкінці вересня на вул. Ягеллонську забрели два олені-самці та влаштували там двобій, створюючи перешкоди для дорожнього руху та небезпеку для пішоходів. Фахівці кажуть, що це в цілому не дуже часте явище навіть у лісі.

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Після випадку 10 жовтня містяни почали активно обговорювати цю тему.

Заступник директора національного парку у Татрах Філіп Зенба каже, що це вже не можна називати винятковими випадками, тому що вони регулярно повторюються останні 20 років, а вивезення таких оленів назад у ліс чи відстріл, як пропонують стурбовані містяни, не допоможе подолати проблему.

На його думку, однією з причин є те, що тварини завжди можуть знайти собі у місті якусь їжу просто у смітнику. "Вони розумні, вони дуже швидко навчаються, і часто ми самі є джерелом проблеми. Вони перестали нас боятися, і "все добре" до певного моменту – коли ці олені звикають підбирати залишену їжу і їх заохочують до цього", – прокоментував він. За його словами, найбільшу проблему може створити постійна стимуляція звички, що біля людей можна отримати гостинця.

Нагадаємо, у Румунії подібна проблема виникла з ведмедями, популяція яких у румунських Карпатах – найбільша у Європі.

Нещодавно румунський журналіст розповів, як ведмідь почав лізти всередину його автомобіля, вимагаючи гостинець.

У липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки, до якої ведмідь вийшов на гірській стежці.

Також в уряді анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.