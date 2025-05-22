Чому не варто купляти дешеву горілку. Відповідає чат GPT на прикладі горілки GreenDay

Коли на полиці магазину поряд стоять пляшки горілки – за 90 гривень, а інші за 130-140, виникає логічне запитання: а у чому різниця, у схожих по міцністі напоїв ?

Ми вважаємо, що споживач має право знати, за що він платить I чому дешева горілка – це не економія, а ризик.

1. Ціна починається із чесного спирту.

Усі горілки виготовляються зі спирту, але спирт – різний. І це дуже важливо!

GreenDay – це спирт виключно класу "Люкс", який проходить суворий контроль за органолептикою, хімічним складом та рівнем домішок.

А тепер просте запитання: чи можна залити у пляшку спирт "Люкс", сплатити акциз, запакувати, доставити і при цьому продати за 90 гривень, 45-70 % з яких може бути націнка торгової мережі, і ще й залишитися в плюсі?

Відповідь очевидна.

2. Акциз: 26,66 гривень на старті

На кожну пляшку 0,5 л із міцністю 40% держава нараховує акциз – близько 27 гривень, без НДС

Порахуйте:

ПДВ 20%

Вартість спирту

Вода (а це окрема технологія підготовки)

Фільтрація (ми застосовуємо багаторівневу)

Склобутилка

Етикетка з захистом

Зарплати, логістика, амортизація

Націнка торгової мережі, яка може сягати 45-70%

І тоді стає зрозумілим: ціна 90 гривень або означає збиток виробнику, або економію на якості.

3. Фільтрація має значення

Горілка – це не просто спирт та вода.

Це смак. Це відсутність печіння. Це ранок без головного болю.

Green Day використовує багаторівневу систему фільтрації, включаючи вугільну, срібну та мембранну. Це робить напій м'яким, збалансованим та безпечним для організму.

Ви колись чули, щоб така технологія вкладалася у 90 гривень?

4. GreenDay обирає не ціну – GreenDay обирає людину

GreenDay – для тих, хто цінує себе.

Green Day не заощаджує на вашому здоров'ї, бо поважає своїх споживачів.

GreenDay не боїться конкуренції, бо знає, що смак, м'якість та якість – це те, що не можна підробити за низькою ціною.

Так, це не найдешевша пляшка на полиці.

Але ви можете бути точно впевнені, що виробник виготовляє горілку, за яку не соромно.

5. Green Day – вибір відповідального споживача

На ринку, де можна "занапастити дешевше", GreenDay свідомо йде іншим шляхом.

Його випробник не пропонує масовий продукт. Він пропонує якість, стабільність та смак, за який не соромно та не потрібно виправдовуватися.

І, мабуть, це не для всіх. Але це точно для розумних.