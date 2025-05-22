Литва закликала Ізраїль розслідувати обстріл дипломатів у Дженіні

Міністерство закордонних справ Литви закликало Ізраїль негайно провести розслідування інциденту, коли дипломати, серед яких була представниця Литви, які відвідували місто Дженін, потрапили під вогонь ізраїльських військових.

Слова прессекретарки міністра закордонних справ країни Крістіни Бєлікової цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

У МЗС Литви підтвердили, що представниця країни у Палестині на момент інциденту відвідувала табір біженців Дженін на Західному березі річки Йордан разом з дипломатичним корпусом.

"Представниця Литви не постраждала і вже повернулася до місця проживання", – зазначила речниця.

Відтак у МЗС Литви закликали уряд Ізраїлю терміново розслідувати цей інцидент.

21 травня у Європейському Союзі висловили обурення діями Ізраїлю, чиї військові зробили "попереджувальні постріли" у місті Дженін на Західному березі річки Йордан, де в цей час перебувала делегація дипломатів.

Звернемо увагу, що того ж дня ввечері нападник із вогнепальною зброєю вбив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у Вашингтоні. Його майже одразу затримали.

На цей інцидент відреагував американський президент Дональд Трамп, який заявив, що такі дії мали антисемітський мотив і подібні випадки "мають припинитися негайно".