Антиисламскому активисту Томми Робинсону выдвинули еще одно обвинение

Британского антиисламского активиста Стивена Яксли-Леннона, известного как Томми Робинсон, обвинили в преследовании с угрозами насилия в отношении двух мужчин во время общенациональных беспорядков в прошлом году.

Об этом сообщили британские прокуроры, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель Королевской прокуратуры (CPS) заявил, что правозащитники уполномочили лондонскую полицию предъявить Стивену Яксли-Леннону обвинение в "преследовании с вызовом страха перед насилием в отношении двух мужчин".

В CPS сообщили, что предполагаемые правонарушения были совершены в период с 5 по 7 августа прошлого года – во время беспорядков, которые вспыхнули на фоне антимиграционных протестов в городах по всей Великобритании после убийства трех девушек в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

Яксли-Леннон, известный под псевдонимом Томми Робинсон, в настоящее время находится в тюрьме по отдельному делу о неуважении к суду, но его должны освободить на следующей неделе после того, как во вторник он добился сокращения 18-месячного срока.

Напомним, в октябре антимигрантские протестующие и антирасистские демонстранты провели в Лондоне крупные митинги, которые прошли мирно на фоне усиленной полицейской операции, направленной на предотвращение столкновений между враждующими группами.

В тот день несколько тысяч человек присоединились к националистическому митингу "Объединим Королевство" возле парламента, организованному Яксли-Ленноном.

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