Укр Рус Eng

Мерц прибув з першим візитом до Литви, де починає чергування німецька бригада

Новини — Четвер, 22 травня 2025, 13:31 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вперше у такій ролі прибув з візитом до Литви – його приурочили до початку чергування в країні німецької механізованої бригади.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Мерца, який вперше прибув до Вільнюса (і загалом країн Балтії) з офіційним візитом, зустрів в аеропорту міністр закордонних справ Кястутіс Будріс. Після того він вирушив на зустріч з президентом Гітанасом Науседою, вони говорили про двосторонні відносини, оборонні питання – включно з підтримкою України, та європейські справи. 

Цього ж дня відбудеться "інавгурація" розгорнутої у Литві німецької 45-ї механізованої бригади. На церемонії будуть близько тисячі німецьких та литовських військових і виступатимуть військові оркестри обох країн. 

Мешканці Вільнюса вже можуть оглянути військову техніку бригади, виставлену на площі. 

Нагадаємо, початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у Литві, прибув туди рік тому – у квітні 2024 року. 

Пізніше країни підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Німеччина
Реклама: