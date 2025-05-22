Мерц прибыл с первым визитом в Литву, где начинает дежурство немецкая бригада

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые в такой роли прибыл с визитом в Литву – его приурочили к началу дежурства в стране немецкой механизированной бригады.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Мерца, который впервые прибыл в Вильнюс (и вообще страны Балтии) с официальным визитом, встретил в аэропорту министр иностранных дел Кястутис Будрис. После этого он отправился на встречу с президентом Гитанасом Науседой, они говорили о двусторонних отношениях, оборонных вопросах – включая поддержку Украины, и европейских делах.

В этот же день состоится "инаугурация" развернутой в Литве немецкой 45-й механизированной бригады. На церемонии будут присутствовать около тысячи немецких и литовских военных и будут выступать военные оркестры обеих стран.

Жители Вильнюса уже могут осмотреть военную технику бригады, выставленную на площади.

Напомним, начальный состав немецкой бригады, которая будет дислоцироваться в Литве, прибыл туда год назад – в апреле 2024 года.

Позже страны подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады.