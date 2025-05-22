Убийство Портнова: МИД подтверждает преступление в Мадриде
В МИД подтвердили убийство гражданина Украины в Мадриде после сообщений СМИ о том, что убитый – экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.
"По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины", – сообщили в МИД.
По предварительной информации испанских правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц.
Расследование осуществляет Группа по убийствам №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании.
Как сообщили в МИД, по состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло.
"Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более детальной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства", – сообщили в МИД.
Как сообщалось, бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.
Испанские медиа пообщались с людьми, которые находились неподалеку в момент убийства, и рассказали детали происшествия.
Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он выехал из Украины через Закарпатье.
Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.