Убийство Портнова: МИД подтверждает преступление в Мадриде

В МИД подтвердили убийство гражданина Украины в Мадриде после сообщений СМИ о том, что убитый – экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"По информации посольства Украины в Испании, 21 мая утром в Посуэло-де-Аларкон, провинция Мадрид, был убит гражданин Украины", – сообщили в МИД.

По предварительной информации испанских правоохранительных органов, нападение было совершено группой лиц.

Расследование осуществляет Группа по убийствам №5 совместно с Отделом криминалистики Мадридского регионального управления Национальной полиции Испании.

Как сообщили в МИД, по состоянию на день 22 мая задержаний подозреваемых по делу еще не произошло.

"Посольство находится на постоянном контакте с правоохранительными органами и ожидает более детальной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании. Дело находится на контроле диппредставительства", – сообщили в МИД.

Как сообщалось, бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.

Испанские медиа пообщались с людьми, которые находились неподалеку в момент убийства, и рассказали детали происшествия.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он выехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.