Україна за згодою Польщі обійшла процедури ЄС на шляху до вступних переговорів

Підготовчі кроки для реалізації так званого "плану Б" щодо початку переговорів про вступ України в ЄС в обхід угорського вето вже розпочалися, і на цьому шляху Україна допустила кілька порушень звичної для ЄС процедури вступу, і зробила це за згодою польського головування у ЄС.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Зокрема, 14 травня уряд України затвердив три ключові "дорожні карти" – щодо верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина тоді повідомила, що Україна "завершила внутрішні процедури для відкриття першого кластера переговорів з ЄС".

Перші два документи є критеріями для старту вступних переговорів згідно з рамками, затвердженими Євросоюзом минулого року.

Однак, за офіційними правилами ЄС, Україна поки що не мала самостійно схвалювати ці документи. Для цього Києву потрібно було отримати письмове запрошення від Ради ЄС із чітко встановленими критеріями – процедура, що застосовується до всіх кандидатів. Проте вже кілька місяців це рішення блокує Угорщина.

"Тож Київ погодив з Брюсселем: раз ми не можемо подолати угорське вето – вдаємо, що його немає", – йдеться у статті.

Щоб підсилити цю позицію, 14 травня аналогічні рішення ухвалила й Молдова – хоч офіційне запрошення від Ради ЄС для неї ще не було отримане, але, на відміну від України, щодо Молдови немає блокування з боку Угорщини.

Важливо, що Польща, яка зараз головує в ЄС, підтримала цей крок. Того ж дня до Києва прибув польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка, який підтвердив, що "Україна технічно готова відкрити перший кластер переговорів", і єдиною перепоною лишається угорське вето.

15 травня українське МЗС передало до Брюсселя та Варшави затверджені дорожні карти разом із додатковим 48-сторінковим планом захисту національних меншин – документацією, яку раніше вимагала Угорщина. Це стало наступним відступом від європейських процедур.

Цей процес зможе пройти ще кілька стадій, які Орбан не зможе заблокувати, бо його протести просто не братимуть до уваги, йдеться у статті.

Наприклад, очікується, що на запит польського головування Єврокомісія готуватиме звіт з оцінкою українських дорожніх карт (Opening Benchmark Assessment Report, OBAR). Цей крок мав би також отримати схвалення Ради ЄС і згоду Угорщини.

Як повідомляла "ЄП", Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС в обхід Угорщини – перші кроки в його реалізації вже зроблені, хоча офіційно про це воліють не повідомляти.

У статті наголошено, що цей план має серйозні вади. Детально: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.