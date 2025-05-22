Украина с согласия Польши обошла процедуры ЕС на пути к вступительным переговорам

Подготовительные шаги для реализации так называемого "плана Б" о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС в обход венгерского вето уже начались, и на этом пути Украина допустила несколько процедурных нарушений с согласия польского председательства в ЕС.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

В частности, 14 мая правительство Украины утвердило три ключевые "дорожные карты" – по верховенству права, реформе государственного управления и функционированию демократических институтов. Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина тогда сообщила, что Украина "завершила внутренние процедуры для открытия первого кластера переговоров с ЕС".

Первые два документа являются критериями для старта вступительных переговоров согласно рамкам, утвержденным Евросоюзом в прошлом году.

Однако, по официальным правилам ЕС, Украина пока не должна была самостоятельно одобрять эти документы. Для этого Киеву нужно было получить письменное приглашение от Совета ЕС с четко установленными критериями – процедура, применяемая ко всем кандидатам. Однако уже несколько месяцев это решение блокирует Венгрия.

"Поэтому Киев согласовал с Брюсселем: раз мы не можем преодолеть венгерское вето – делаем вид, что его нет", – говорится в статье.

Чтобы усилить эту позицию, 14 мая аналогичные решения приняла и Молдова – хотя официальное приглашение от Совета ЕС для нее еще не было получено, но, в отличие от Украины, по Молдове нет блокировки со стороны Венгрии.

Важно, что Польша, которая сейчас председательствует в ЕС, поддержала этот шаг. В тот же день в Киев прибыл польский министр по делам ЕС Адам Шлапка, который подтвердил, что "Украина технически готова открыть первый кластер переговоров", и единственным препятствием остается венгерское вето.

15 мая украинский МИД передал в Брюссель и Варшаву утвержденные дорожные карты вместе с дополнительным 48-страничным планом защиты национальных меньшинств – документацией, которую ранее требовала Венгрия. Это стало следующим отступлением от европейских процедур.

Этот процесс сможет пройти еще несколько стадий, которые Орбан не сможет заблокировать, потому что его протесты просто не будут принимать во внимание, говорится в статье.

Например, ожидается, что на запрос польского председательства Еврокомиссия будет готовить отчет с оценкой украинских дорожных карт (Opening Benchmark Assessment Report, OBAR). Этот шаг должен был бы также получить одобрение Совета ЕС и согласие Венгрии.

Как сообщала "ЕП", Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС в обход Венгрии – первые шаги в его реализации уже сделаны, хотя официально об этом предпочитают не сообщать.

В статье отмечается, что этот план имеет серьезные недостатки. Подробно: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.