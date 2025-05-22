Меркель критикує посилення прикордонного контролю в ЄС

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила з чіткою позицією проти прикордонного контролю в межах ЄС і висловилася за європейське рішення в боротьбі з нелегальною міграцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Новий коаліційний уряд Німеччини у боротьбі з нелегальною міграцією робить ставку на посилення прикордонного контролю та відмови у наданні притулку. Колишня канцлерка чітко виступила проти цих заходів.

"Я не вірю, що ми можемо остаточно побороти нелегальну міграцію на німецько-австрійському або німецько-польському кордоні", – заявила Меркель на заході Südwest Presse Forum у Ной-Ульмі в середу. Колишня канцлерка була запрошена прочитати уривок зі своєї автобіографії "Свобода", після чого відбулася дискусія з головним редактором Südwest Presse Ульріхом Беккером.

"Я завжди виступала за європейські рішення", – сказала вона, порадивши зосередитися на захисті зовнішніх кордонів ЄС.

Меркель попередила, що односторонні дії окремих держав можуть коштувати свободи пересування в Європі.

Вона виступила за пошук рішень в рамках ЄС, в іншому разі, за її словами, Європа може бути зруйнована. Меркель сказала, що не хоче цього.

Колишня канцлерка отримала оплески за свою відповідь. За даними організаторів, на заході були присутні близько 900 глядачів.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини на початку травня міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Водночас у профспілці співробітників поліції Німеччини заявили, що "не витримають довго" у робочому режимі, який створило запровадження урядом посиленого прикордонного контролю для протидії нелегальній міграції.

А мери німецького Келя і французького Страсбурга, розташовані неподалік біля кордону, спільно звернулись до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у звʼязку з посиленими перевірками на кордоні.