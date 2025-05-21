Мери сусідніх міст Німеччини і Франції скаржаться Мерцу на прикордонні перевірки

Мери німецького Келя і французького Страсбурга, розташовані неподалік біля кордону, спільно звернулись до канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у звʼязку з посиленими перевірками на кордоні.

Як повідомляє "Європейська правда", листа поширила мерія Келя на своєму сайті.

Мер Келя Вольфрам Брітц і мер Страсбурга Жанна Барсегян у листі до німецького канцлера скаржаться на "значні порушення нашого спільного простору".

Вони стверджують, що заходи прикордонного контролю, посилені з 8 травня, шкодять місцевій економіці.

Приміром, у Келі зменшилася кількість покупців зі Страсбурга, тоді як жителі французького Ельзасу часто їздять на роботу і за покупками до сусідньої німецької землі Баден-Вюртемберг (де й розташований Кель).

До того ж є багато людей, які доїжджають на роботу через державний кордон Франції та Німеччини, йдеться в листі.

"Прикордонний контроль у такій формі є конкурентним недоліком", – кажуть Брітц і Барсегян, які закликають Фрідріха Мерца приїхати до них з візитом.

Страсбург і Кель з 1960 року поєднані так званим Мостом Європи, зведеним як символ франко-німецького примирення та миру в Європі. Це найбільш завантажений пункт перетину кордону між двома державами.

Нагадаємо, з початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Водночас у профспілці співробітників поліції Німеччини заявили, що "не витримають довго" у робочому режимі, який створило запровадження урядом посиленого прикордонного контролю для протидії нелегальній міграції.