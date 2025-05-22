Греция удваивает парк дронов для борьбы с риском лесных пожаров

Правительство Греции мобилизует рекордное количество пожарных и почти удваивает парк дронов этим летом, чтобы противодействовать растущей опасности лесных пожаров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр гражданской защиты Иоаннис Кефалогианнис заявил, что будет мобилизовано 18 000 постоянных и сезонных сотрудников, которых поддержат тысячи волонтеров, поскольку за последние два десятилетия убытки от лесных пожаров постоянно растут.

"Очевидно, что в этом году условия будут особенно сложными", – заявил Кефалогианнис журналистам после участия в учениях по тушению пожаров на юге Афин.

Повышение средней температуры и низкое количество осадков значительно ухудшили условия в последние годы.

Начальник пожарной службы генерал-лейтенант Теодорос Вагиас сообщил, что во время пожарного сезона с 1 мая по 31 октября в районы повышенного риска будут направлены дополнительные элитные подразделения пожарной охраны.

"Климатический кризис не пройдет, и мы должны быть более эффективными в наблюдении, подготовке и мобилизации наших ресурсов", – сказал Вагиас.

По данным Информационной системы лесных пожаров Европейского Союза, в 2021 году площадь зон, пострадавших от лесных пожаров, выросла до более 1300 квадратных километров, а в 2023 году – до 1745 квадратных километров, что примерно втрое превышает средний показатель за 2011-2020 годы.

В четверг пожарные провели учения, чтобы проверить эффективность новой системы реагирования на лесные пожары в Греции, которая все больше полагается на передовые технологии, такие как наблюдение с помощью дронов и мобильные командные центры.

Пожарные самолеты пролетали над верхушками деревьев, сбрасывая струи воды в скоординированных низких полетах, а командиры на земле склонились над планшетами, на которых в режиме реального времени транслировались кадры с дронов. Береговая охрана и вооруженные силы приняли участие в учениях, имитирующих эвакуацию детского летнего лагеря, которому угрожали пожары с нескольких сторон.

По словам официальных лиц, за последние два года количество пожарных увеличилось примерно на 20%, а парк беспилотников для наблюдения за пожарами вырос с 45 до 82.

В рамках программы предварительного размещения Европейского Союза в Грецию направлено около 300 пожарных из Чехии, Франции, Румынии, Молдовы и Болгарии.

Как ранее сообщалось, Греция выплатит миллионные компенсации пострадавшим от лесного пожара возле Афин.

В этом году ЕС уже направлял самолеты на помощь Израилю, который боролся с разрушительными пожарами.