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У Польщі під час військових навчань кулеметна куля зрикошетила в будинок

Новини — Четвер, 22 травня 2025, 18:46 — Іванна Костіна

У Польщі під час військових навчань на Підляшші кулеметна куля влучила в будинок у селі Августово.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Солдати 18-го розвідувального полку з Білостока рано вранці проходили стрілецькі навчання на полігоні поблизу Августово у Підляському воєводстві.

Під час навчань одна з випущених куль пошкодила вікно в будинку, розташованому приблизно за два кілометри від стрільбища.

За попередніми висновками, стався рикошет після пострілу з кулемета.

Ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Справу розслідує військова поліція, а армія заявила, що відшкодує всі збитки, завдані інцидентом.

Нагадаємо, у серпні минулого року під час навчань у Польщі військові випадково влучили в цивільний будинок. Кулі також впали на територію школи та дитмайданчик.

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