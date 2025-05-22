У Польщі під час військових навчань кулеметна куля зрикошетила в будинок

У Польщі під час військових навчань на Підляшші кулеметна куля влучила в будинок у селі Августово.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Солдати 18-го розвідувального полку з Білостока рано вранці проходили стрілецькі навчання на полігоні поблизу Августово у Підляському воєводстві.

Під час навчань одна з випущених куль пошкодила вікно в будинку, розташованому приблизно за два кілометри від стрільбища.

За попередніми висновками, стався рикошет після пострілу з кулемета.

Ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Справу розслідує військова поліція, а армія заявила, що відшкодує всі збитки, завдані інцидентом.

Нагадаємо, у серпні минулого року під час навчань у Польщі військові випадково влучили в цивільний будинок. Кулі також впали на територію школи та дитмайданчик.