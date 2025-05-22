В Польше во время военных учений пулеметная пуля срикошетила в дом

В Польше во время военных учений на Подляшье пулеметная пуля попала в дом в селе Августово.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Солдаты 18-го разведывательного полка из Белостока рано утром проходили стрелковые учения на полигоне вблизи Августово в Подляском воеводстве.

Во время учений одна из выпущенных пуль повредила окно в доме, расположенном примерно в двух километрах от стрельбища.

По предварительным выводам, произошел рикошет после выстрела из пулемета.

Никто в результате инцидента не пострадал.

Дело расследует военная полиция, а армия заявила, что возместит весь ущерб, нанесенный инцидентом.

Напомним, в августе прошлого года во время учений в Польше военные случайно попали в гражданский дом. Пули также упали на территорию школы и детскую площадку.