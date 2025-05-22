США поддержали передачу Британией архипелага, где расположена их военная база

Государственный секретарь США Марко Рубио приветствовал соглашение между Великобританией и Маврикием о передаче архипелага Чагос, где расположена совместная американо-британская военная база Диего-Гарсия.

Соответствующее заявление распространил Государственный департамент, сообщает "Европейская правда".

Рубио приветствовал "историческое соглашение" между Великобританией и Маврикием по архипелагу Чагос, в частности договоренность о дальнейшем существовании Диего-Гарсия.

"После всестороннего межведомственного анализа администрация Трампа пришла к выводу, что это соглашение обеспечивает долгосрочное, стабильное и эффективное функционирование совместного военного объекта США и Великобритании", – подчеркнул он.

Госсекретарь также пообещал от имени Вашингтона нести дальнейшую ответственность за функционирование военно-морской базы США на острове Диего-Гарсия, "которая продолжает играть важную роль в поддержке передовых оперативных сил и укреплении безопасности в регионе".

Ранее в четверг Великобритания подписала соглашение, в котором согласилась передать Маврикию архипелаг в Индийском океане, на самом большом из островов которого расположена стратегически важная военная база Диего-Гарсия.

Согласно условиям подписанного соглашения, Великобритания затем будет арендовать базу на срок не менее 99 лет (который может быть продлен еще на 40 лет) за 101 миллион фунтов стерлингов в год.

Дополнительно предусмотрено, что Великобритания будет финансировать программы развития Чагоса и нести "полную ответственность" за оборону и безопасность базы Диего-Гарсия.

Острова Чагос находились под контролем Великобритании с 1814 года. Великобритания отделила острова от Маврикия в 1965 году, за три года до обретения Маврикием независимости.

В 1960-х и 1970-х годах Великобритания выселила с островов около двух тысяч человек, чтобы американские военные могли построить базу Диего-Гарсия, которая поддерживала военные операции США от Вьетнама до Ирака и Афганистана.