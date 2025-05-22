Парламент Нідерландів хоче, щоб урядовці взяли участь у забороненому прайді в Угорщині

Нижня палата парламенту Нідерландів хоче, щоб члени кабінету міністрів взяли участь у прайді в столиці Угорщини Будапешті наприкінці наступного місяця, який заборонили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

У березні угорський парламент прийняв закон про заборону щорічного прайду в Будапешті. Це вписується в анти-ЛГБТІ-політику прем'єр-міністра Віктора Орбана та його партії "Фідес". Тим не менш, підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.

Уряд Нідерландів одразу ж засудив угорський закон. Партії Volt і VVD вважають, що кабінет міністрів повинен відправити делегацію на прайд і попросити інші країни-члени ЄС зробити те ж саме.

Заборона, за словами авторів відповідної ініціативи, "порушує основні цінності та принципи, на яких побудований Європейський Союз, такі як свобода, верховенство права і демократія".

Міністр оборони Рубен Брекельманс чітко дав зрозуміти в парламенті, що уряд не виключає, що міністри або державні секретарі візьмуть участь у засіданні. Але він зазначив, що якщо уряд вже так чітко визначився, то організаторам може стати ще складніше організувати прайд.

Він очікує контрзаходів від уряду Орбана. "Ніякого офіційного дозволу на проведення маршу не запитувалося, і тому дозволу ще немає. Якщо він буде, ми повідомимо, чи будемо брати участь у заході і як саме", – сказав Брекельманс.

Незважаючи на це застереження, більшість палати проголосувала за пропозицію Volt і VVD. Кілька членів палати також заявили, що планують поїхати до Угорщини наступного місяця, щоб взяти участь у марші.

Проти ухвалення поправки до Основного закону Угорщини виступали всі опозиційні партії. Крім того, у Будапешті тривали багатотисячні протести проти неї.