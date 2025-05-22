Парламент Нидерландов хочет, чтобы министры приняли участие в запрещенном прайде в Венгрии

Нижняя палата парламента Нидерландов хочет, чтобы члены кабинета министров приняли участие в прайде в столице Венгрии Будапеште в конце следующего месяца, который запретили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

В марте венгерский парламент принял закон о запрете ежегодного прайда в Будапеште. Это вписывается в анти-ЛГБТИ-политику премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес". Тем не менее, подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.

Правительство Нидерландов сразу же осудило венгерский закон. Партии Volt и VVD считают, что кабинет министров должен отправить делегацию на прайд и попросить другие страны-члены ЕС сделать то же самое.

Запрет, по словам авторов соответствующей инициативы, "нарушает основные ценности и принципы, на которых построен Европейский Союз, такие как свобода, верховенство права и демократия".

Министр обороны Рубен Брекельманс четко дал понять в парламенте, что правительство не исключает, что министры или государственные секретари примут участие в заседании. Но он отметил, что если правительство уже так четко определилось, то организаторам может стать еще сложнее организовать прайд.

Он ожидает контрмер от правительства Орбана. "Никакого официального разрешения на проведение марша не запрашивалось, и поэтому разрешения еще нет. Если оно будет, мы сообщим, будем ли участвовать в мероприятии и как именно", – сказал Брекельманс.

Несмотря на эту оговорку, большинство палаты проголосовало за предложение Volt и VVD. Несколько членов палаты также заявили, что планируют поехать в Венгрию в следующем месяце, чтобы принять участие в марше.

Против принятия поправки в Основной закон Венгрии выступали все оппозиционные партии. Кроме того, в Будапеште продолжались многотысячные протесты против нее.