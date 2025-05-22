Електронний бар'єр на кордоні Польщі і Білорусі обіцяють завершити у липні

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сємоняк повідомив, що електронний бар'єр, який будується на польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві, буде готовий в липні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Томаш Сємоняк взяв участь у четвер у Любліні в урочистій церемонії з нагоди 34-ї річниці створення Надбужанського відділу прикордонної служби (NOSG).

"Захист кордонів – це фундаментальне питання, яке доводить нашу незалежність, суверенітет, це записано в Конституції Республіки, в Законі про прикордонну охорону" – сказав Сємоняк, подякувавши офіцерам за службу з охорони кордонів, яку вони виконують, як він зазначив, часто ризикуючи своїм здоров'ям і життям.

Під час брифінгу він нагадав, що 2,6 млрд злотих було витрачено на інфраструктуру на кордоні, в тому числі на герметизацію фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю. Він зазначив, що на польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві тривають роботи з будівництва електронного бар'єру на прикордонній річці Буг.

"Електронний бар'єр буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент, щоб зробити кордон безпечним", – сказав Томаш Сємоняк

Електронний бар'єр на річці Буг буде утворений, серед іншого, з близько 1,8 тис. камерних стовпів, 4,5 тис. камер денного та нічного бачення, тепловізорів, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних ознак об'єктів. Заплановано також прокласти близько 200 км силових кабелів і стільки ж передавальних кабелів.

Центр спостереження за бар'єром буде розташований у штаб-квартирі NOSG в Хелмі. Бар'єр також включатиме сім кінцевих станцій, розташованих на об'єктах дивізії. Крім того, система буде інтегрована з існуючими спостережними вежами та ІКТ-мережею Прикордонної служби.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску, а також обмежив право на звернення за міжнародним захистом.