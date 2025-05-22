Электронный барьер на границе Польши и Беларуси обещают завершить в июле

Министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк сообщил, что электронный барьер, который строится на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве, будет готов в июле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Томаш Семоняк принял участие в четверг в Люблине в торжественной церемонии по случаю 34-й годовщины создания Надбужанского отдела пограничной службы (NOSG).

"Защита границ – это фундаментальный вопрос, который доказывает нашу независимость, суверенитет, это записано в Конституции Республики, в Законе о пограничной охране" – сказал Семоняк, поблагодарив офицеров за службу по охране границ, которую они выполняют, как он отметил, часто рискуя своим здоровьем и жизнью.

Во время брифинга он напомнил, что 2,6 млрд злотых было потрачено на инфраструктуру на границе, в том числе на герметизацию физического барьера на границе с Беларусью. Он отметил, что на польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве продолжаются работы по строительству электронного барьера на пограничной реке Буг.

"Электронный барьер будет полностью готов к 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент, чтобы сделать границу безопасной", – сказал Томаш Семоняк

Электронный барьер на реке Буг будет образован, среди прочего, из около 1,8 тыс. камерных столбов, 4,5 тыс. камер дневного и ночного видения, тепловизоров, а также специальных датчиков, обеспечивающих выявление различных физических признаков объектов. Запланировано также проложить около 200 км силовых кабелей и столько же передающих кабелей.

Центр наблюдения за барьером будет расположен в штаб-квартире NOSG в Хелме. Барьер также будет включать семь конечных станций, расположенных на объектах дивизии. Кроме того, система будет интегрирована с существующими наблюдательными башнями и ИКТ-сетью Пограничной службы.

В марте 2025 года правительство Польши вновь объявило об усилении охраны границы с Беларусью из-за роста миграционного давления, а также ограничило право на обращение за международной защитой.