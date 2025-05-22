Міністерка США виступить у Польщі за лічені дні до виборів президента

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм виступить на консервативній конференції CPAC в Польщі за кілька днів до другого туру президентських виборів у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.

Ноем заявлена організаторами Конференції консервативної політичної дії (CPAC) – щорічним зібранням американських консерваторів, яке відбудеться неподалік Жешува 26-27 травня – як "спеціальна гостя" заходу.

Серед інших спікерів– колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і Корі Левандовський, керівник передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа у 2016 році.

Ноем курує імміграційну та митну службу США і відіграє ключову роль у реалізації міграційної політики адміністрації Трампа.

Зазначимо, що конференція CPAC у Польщі відбудеться за лічені дні до другого туру президентських виборів 1 червня, в яких бере участь директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький – кандидат, з яким раніше зустрівся Трамп.

У 2022, 2023 і 2024 роках CPAC проводила свої заходи в Угорщині.

Її прем’єр Віктор Орбан на заході 2022 року назвав Угорщину "бастіоном консервативних християнських цінностей в Європі" і закликав американських консерваторів перемогти "домінування прогресивних лібералів у суспільному житті".