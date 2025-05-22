Министр США выступит в Польше за несколько дней до выборов президента

Министр внутренней безопасности США Кристи Нойем выступит на консервативной конференции CPAC в Польше за несколько дней до второго тура президентских выборов в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AFP.

Ноем заявлена организаторами Конференции консервативной политической деятельности (CPAC) – ежегодным собранием американских консерваторов, которое состоится недалеко от Жешува 26-27 мая – как "специальный гость" мероприятия.

Среди других спикеров – бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Кори Левандовский, руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Ноем курирует иммиграционную и таможенную службу США и играет ключевую роль в реализации миграционной политики администрации Трампа.

Отметим, что конференция CPAC в Польше состоится за несколько дней до второго тура президентских выборов 1 июня, в которых участвует директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий – кандидат, с которым ранее встретился Трамп.

В 2022, 2023 и 2024 годах CPAC проводила свои мероприятия в Венгрии.

Ее премьер Виктор Орбан на мероприятии 2022 года назвал Венгрию "бастионом консервативных христианских ценностей в Европе" и призвал американских консерваторов победить "доминирование прогрессивных либералов в общественной жизни".