Рішення G7: арештовані активи не повернуться РФ до виплати репарацій Україні

Країни G7 схвалили спільну заяву, в якій, зокрема наголошено, що заморожені російські активи залишаться знерухомленими, поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані Україні збитки.

Відповідна заява опублікована пресслужбою канадського головування в G7, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено в заяві, якщо припинення вогню досягти не вдасться, країни G7 розглядатимуть всі "можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення санкційного тиску".

"Ми підтверджуємо, що відповідно до наших правових систем суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить агресію та не відшкодує збитки, завдані Україні", – підкреслено в документі.

У документі, який публікується від імені країн міністрів фінансів та глав центральних банків G7 за підсумками зустрічі зустріч 20-22 травня в канадському Банфі, також засуджують розв’язану РФ війну, підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і вітають поточні зусилля з намагання встановити режим припинення вогню.

Крім того, країни G7 зобов'язались "сприяти зміцненню довіри інвесторів через двосторонні та багатосторонні ініціативи" для відновлення і відбудови України.

"Ми домовилися співпрацювати з Україною, щоб жодна країна чи суб'єкт, або суб'єкти з тих країн, які фінансували чи постачали російську військову техніку, не мали права отримувати прибуток від відбудови України", – додається в документі.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що спільна заява за підсумками зустрічі міністрів фінансів G7 може бути зірвана, оскільки США хочуть вилучити з тексту формулювання про "протиправне" вторгнення Росії в Україну.

Своєю чергою міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль очікував, що документ на підтримку України буде погоджений.