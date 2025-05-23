Решение G7: арестованные активы не вернутся РФ до выплаты репараций Украине

Страны G7 одобрили совместное заявление, в котором, в частности отмечено, что замороженные российские активы останутся обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный Украине ущерб.

Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой канадского председательства в G7, сообщает "Европейская правда".

Как указано в заявлении, если прекращения огня достичь не удастся, страны G7 будут рассматривать все "возможные варианты, включая варианты максимального усиления санкционного давления".

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию и не возместит ущерб, нанесенный Украине", – подчеркнуто в документе.

В документе, который публикуется от имени стран министров финансов и глав центральных банков G7 по итогам встречи встреча 20-22 мая в канадском Банфе, также осуждают развязанную РФ войну, поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и приветствуют текущие усилия по попытке установить режим прекращения огня.

Кроме того, страны G7 обязались "способствовать укреплению доверия инвесторов через двусторонние и многосторонние инициативы" для восстановления и отстройки Украины.

"Мы договорились сотрудничать с Украиной, чтобы ни одна страна или субъект, или субъекты из тех стран, которые финансировали или поставляли российскую военную технику, не имели права получать прибыль от восстановления Украины", – добавляется в документе.

Недавно СМИ сообщали, что совместное заявление по итогам встречи министров финансов G7 может быть сорвано, поскольку США хотят изъять из текста формулировку о "противоправном" вторжении России в Украину.

В свою очередь министр финансов Германии Ларс Клингбайль ожидал, что документ в поддержку Украины будет согласован.