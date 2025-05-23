Молдова змінила газового монополіста, "урізавши" компанію, залежну від "Газпрому"

Держкомпанія Energocom протягом трьох років буде основним постачальником газу споживачам Молдови – вона замінить залежну від російського "Газпрому" компанію Moldovagaz.

Таке рішення ухвалила Рада правління Національного агентства регулювання в енергетиці (НАРЕ) на засіданні 23 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Як розповіли в НАРЕ, таке рішення ухвалили "з огляду на ризик того, що Moldovagaz більше не зможе виконувати зобов'язання з надання державних послуг після 31 липня 2025 року через недотримання вимоги законодавства щодо розділення діяльності з постачання та транспортування природного газу".

Як заявили в Energocom, рішення НАРЕ означає, що з 1 серпня громадяни отримуватимуть і оплачуватимуть послуги з постачання газу Energocom. Держкомпанія прийме у Moldovagaz базу договорів з кінцевими споживачами. Ще протягом року Moldovagaz надаватиме послуги з роботи з клієнтами, поки Energocom не завершить усі процедури з розвитку своєї служби.

"Компанію Energocom обрали на підставі таких критеріїв: вона здійснює діяльність на ринку природного газу в Молдові, у неї – один із найвищих оборотів у секторі (більше ніж 7 млрд леїв у 2024 році), функціонально та юридично компанія відокремлена від будь-якої іншої діяльності, не пов'язаної з торгівлею та постачанням природного газу, у неї є джерела для постачання необхідного обсягу газу", – розповіли в НАРЕ.

Рішення НАРЕ прокоментував і т.в.о. голови Moldovagaz Вадим Чебан. Він запевнив, що це рішення "не позначиться на функціональності Moldovagaz і тій соціальній відповідальності, яку несе керівництво компанії перед колективом".

"Наразі перед підприємством продовжує стояти завдання забезпечення безперебійної подачі природного газу кінцевим споживачам, а також вироблення рішень подолання ситуації, що склалася. Необхідно підкреслити, що рішення регулятора було доведено до відома акціонерів компанії. Про подальші дії та рішення буду своєчасно інформувати", – заявив Вадим Чебан.

Молдова раніше купувала російський природний газ. Але наприкінці 2021 року "Газпром" і його молдовська дочірня компанія Moldovagaz заявили, що накопичилися сотні мільйонів доларів боргу, який необхідно погасити для забезпечення подальших стабільних поставок.

У 2022 році "Газпром" оцінював борг у 709 мільйонів доларів, хоча ця сума могла збільшитися з урахуванням відсотків.

Президентка Молдови Мая Санду заявляла на публічній зустрічі, що аудит спростував ці твердження, хоча з її коментарів не було зрозуміло, чи існує менший борг.

Moldovagaz – це російсько-молдовська газотранспортна компанія, державний концерн, найбільша компанія енергетичної галузі в країні. Є дочірньою компанією "Газпрому".

Акціонери компанії: "Газпром" (Росія) – 50%, уряд Молдови – 35,33%, адміністрація невизнаного Придністров'я – 13,44%.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди", або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше"